Padre Walmir reúne secretariado e pede controle de gastos

O prefeito de Picos, Padre José Walmir de Lima, reuniu no final da manhã desta sexta-feira (9) o secretariado da administração municipal. O encontro aconteceu na Sala de Reuniões do Palácio Coelho Rodrigues, sede do poder executivo. O vice-prefeito Edilson Carvalho (PTB) e o líder do governo na Câmara, Evandro Paturi (PT), também participaram do encontro.

Durante a reunião, foram discutidas ações realizadas pela administração, planejamento da gestão, estratégias de governo e outros assuntos administrativos.

Preocupado com a crise econômica que assola as prefeituras, o gestor municipal aproveitou o momento para pedir aos secretários controle nos gastos, principalmente em relação a combustível, pessoal e diárias. “A gente sabe que se não tiver esse controle as coisas se tornam muito mais caras, então chamamos a atenção dos nossos secretários sobre esses gastos, como também cobrar dos nossos servidores a presença nos horários devidos como é exigido pela administração”, pontuou.

Inaugurações no São João

Na oportunidade, o prefeito anunciou aos secretários que irá inaugurar obras durante as festividades do São João, que serão realizadas no mês de julho. “Estamos planejando festejar, mas com programação de inauguração de obras. Teremos uma semana de inauguração e depois concluir com dois dias de festa para o São João”, frisou.