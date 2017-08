Padre Walmir se reúne com secretários e discute melhorias para Picos

O prefeito de Picos, Padre José Walmir de Lima, reuniu no final da manhã desta sexta-feira (25) o secretariado da administração municipal. O encontro aconteceu na Sala de Reuniões do Palácio Coelho Rodrigues, sede do poder executivo. O vice-prefeito Edilson Carvalho (PTB) e o vereador Rinaldinho, também participaram do encontro.

Durante a reunião, o gestor municipal discutiu com os secretários melhorias para o município; ações realizadas pela administração municipal; agilidade nas licitações para o próximo ano; controle de gastos; preparação para o desfile de 7 de setembro e a quinta edição do Salão do Livro do Vale do Guaribas (SaliVaG), que ocorrerá de 13 a 17 de setembro; o Plano Plurianual; planejamento da gestão e outros assuntos administrativos.

Em entrevista à imprensa, o prefeito Padre Walmir afirmou que sempre vem realizando reuniões com os secretários para debater as ações e o planejamento da gestão. “Avaliamos a gestão até o momento e planejamos as ações para os próximos meses para chegarmos dezembro com as coisas em ordens. Vimos também as licitações e o que precisamos nos anteciparmos para iniciarmos 2018 sem atropelamento”, disse.

Agenda com o vice-prefeito Edilson Carvalho

Durante a reunião, o prefeito anunciou aos secretários que o vice-prefeito Edilson Carvalho estará despachando pelo menos um dia na semana no Palácio Coelho Rodrigues. O objetivo da agenda é proporcionar uma participação maior de Edilson na gestão, colaborando assim para a melhoria do município.