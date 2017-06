Padre Walmir vistoria mais obras executadas no município

O prefeito de Picos, Padre Walmir Lima, visitou na manhã desta sexta-feira (2) mais obras que estão sendo executadas no município. Durante a vistoria, o gestor esteve acompanhado por alguns secretários municipais e vereadores da base aliada.

O chefe do executivo municipal vistoriou os serviços de asfaltamento, do Centro de Esportes e Cultura, Shopping do Camelô e da ponte que liga a Avenida Boa Sorte a Beira Rio.

A primeira visita ocorreu na Chapada do Mocambo, onde está sendo executada a obra de asfaltamento, que liga o povoado a BR 316, passando pelas comunidades de Lagoa dos Félix, Coroatá e Angico Torto.

A empresa responsável pela obra é a Via Engenharia e no momento está realizando o serviço de terraplanagem no trecho. “Vimos que a obra está em andamento, já foi feito mais de 5 km de terraplanagem e na próxima semana vai chegar mais uma equipe para agilizar o serviço. Essa obra já modificou a autoestima das pessoas da comunidade, vemos a alegria nos rosto de cada um por ver que o serviço está em andamento, o que antes era um sonho distante”, disse o prefeito Padre Walmir.

Em seguida, o chefe do Executivo Municipal visitou a obra do Centro de Esportes e Cultura, no bairro Morada Nova. O espaço contará com quadra poliesportiva coberta, pista de skate, pista de corrida e caminhada, equipamentos de ginástica, sala de teatro e cinema, biblioteca e salas de informática.

O prefeito informou que no início de julho a obra deverá ser entregue para a comunidade e a administração já está discutindo eventos para serem realizados no espaço. “Já estamos discutindo o funcionamento do Centro de Esportes e Cultura para realizarmos atividades culturais e esportivas no local”, declarou.

Outra obra visitada pelo prefeito foi a ponte que liga a Avenida Boa Sorte a Beira Rio. O serviço está praticamente concluído e a via já está liberada para a passagem de automóveis e motocicletas. “Todos ficam admirados com a agilidade daquela obra, quando estávamos inaugurando a Beira Rio eu anunciei o pedido que fiz ao governador para fazer a ponte e agora em julho estaremos entregando a obra. Estamos pensando agora na iluminação e na sinalização da via para organizar o trânsito”, comemorou Padre Walmir.

Por último, o gestor municipal visitou as obras do Shopping do Camelô. A estrutura contará com pelo menos 91 boxes para os ambulantes que ocupam as ruas e as praças de Picos comercializando os mais variados produtos e lanches. Com entrada em três ruas diferentes – Rua Monsenhor Hipólito, próximo à Penitenciária Feminina; Rua São Francisco e Rua Veneza, rua do estacionamento das vans – uma delas terá espaço destinado às vans que trazem diariamente milhares de pessoas de toda a macrorregião.

De acordo com o prefeito, o shopping é o local adequado para os camelôs. “Nós pensamos nesse espaço e estamos reformado o prédio, é um local humanizado e adequado para os camelôs. Fomos lá visitar e vimos que a obra está bem encaminhada”, pontuou.