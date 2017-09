Pafor/Uespi lança edital com 339 vagas para professor formador e supervisor de estágio

A Universidade Estadual do Piauí (Uespi), por meio da Coordenação Geral do Parfor/Uespi, torna público o Edital Nº 006/2017- Parfor/PREG, para seleção de Professores Efetivos da Uespi, visando o preenchimento de 339 vagas de Professor Formador e Professor Supervisor de Estágio do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor).

As vagas são destinadas aos cursos de 1ª Licenciatura do Parfor/Uespi(Ciências Biológicas, Computação, Educação Física, Geografia, Matemática, Pedagogia, Letras/Espanhol, Letras/Inglês e Letras/Português), realizados em 25 municípios piauienses (Amarante, Água Branca, Anísio de Abreu, Barras, Beneditinos, Bom Jesus, Canto do Buriti, Castelo do Piauí, Corrente, Curimatá, Esperantina, Fronteiras, José de Freitas, Luzilândia, Oeiras, Paulistana, Pedro II, Picos, Piracuruca, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, União, Uruçuí e Valença do Piauí).

O processo seletivo está aberto para professor do quadro permanente da Uespi, em efetivo exercício em sala de aula; professor do quadro permanente da Uespi que esteja cursando pós-graduação stricto sensu, e professor aposentado da Uespi. Os docentes selecionados ministrarão as disciplinas do 2º semestre de 2017, cujo período letivo intensivo ocorrerá de 04/01 a 21/02/2018. A pré-inscrição on-line será realizada a partir do dia 22/09/2017 até o dia 25/09/2017, das 8:00 às 16:00, no endereço eletrônico parfor.uespi.br.

O candidato deverá acessar o campo das inscrições no site do Parfor, preencher corretamente o formulário, informando os dados pessoais e profissionais enquanto docente ativo ou inativo da IES. Em seguida, anexar o link do Currículo Lattes atualizado no ano em curso. No ato da inscrição, o candidato poderá optar por até três disciplinas , por ordem de preferência. Não será permitida mais de uma inscrição por candidato.

A análise das inscrições ocorrerá de 26 a 28/09/2017. A publicação do resultado da análise será dia 29/09/2017. A Coordenação Geral do Parfor/Uespi informa que o lançamento do Edital para seleção de Professor Orientador de Trabalho de Conclusão de Curso ocorrerá na sexta-feira, dia 22/09/2017.

Veja aqui o Edital Nº 006/2017- PARFOR/PREG

Veja o ANEXO IV