Pai de Rômulo diz que é um sonho ver filho no Flamengo

O pai do novo volante do Flamengo (RJ) também se emocionou ao ver o filho, Rômulo, ser oficialmente apresentado, ontem (16), com o mais novo integrante do time. Em entrevista a tv da capital, nesta terça-feira (17), José Willame disse que é gratificante ver o filho jogando no seu “time de coração”.

“É muito emocionante e gratificante. Ele dizia: pai, eu vou para o Flamengo. E eu falava que seria uma emoção muito grande porque é meu time de coração. Se você jogar lá, vai unir o útil ao agradável”, declarou o pai.

Durante a apresentação, o jogador também se emocionou ao relembrar do pai. “Meu pai é flamenguista, tem alguns amigos muito próximos que são flamenguistas. A partir de hoje é começar a temporada com a (camisa) 27 e com fé em Deus poder dar muita alegria”, disse.

José Willame também declarou que o filho não imaginava chegar até onde chegou, mas tudo isso é fruto de muito esforço e dedicação.

“Ele não sonhava chegar onde chegou. Ele jogava de manhã, de tarde, de noite; sempre que tinha a oportunidade. Sempre que eu ia jogar também o levava”, comentou ao pai que sempre acreditou nas potencialidades e habilidades de Rômulo.

