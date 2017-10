Palco da Cultura beneficente acontece nesta terça-feira em Picos

Nesta terça-feira (03) véspera de feriado, irá acontecer o Palco da Cultura Beneficente, que será realizado no picoense clube, a partir das 22hs, com grandes atrações musicais.

O evento contará com apresentações culturais e shows de Gabriel Diniz, Yara Chê & Alessandro, Robson Farra e Edy Sakana. O Palco da Cultura beneficente visa arrecadar brinquedos para crianças carentes da cidade de Picos. Para participar desta grande festa de solidariedade é só trocar um brinquedo por um ingresso, nos postos de coleta, na rádio Guaribas FM e em Teixeira Hotel, no centro da cidade.

Segundo o organizador do evento Palco da Cultura, Brás Rufino, esta sendo montado uma excelente estrutura para receber o público, além do palco do picoense, será montado uma grandiosa estrutura de som e iluminação, banheiros químicos, bares, praça de alimentação e um forte esquema de seguranças particulares e também irá contar com o apoio da Polícia Militar. “ Vale ressaltar que esta festa foi idealizada pelo o nosso amigo e deputado estadual Dr. Pablo Santos, que viabilizou recursos para que pudesse acontecer este grande evento cultural e beneficente.

O Palco da cultura tem o apoio do Governo do Estado do Piauí, SECULT, através da Fundação Rio Guaribas e de emenda do Deputado Pablo Santos.

Dia a Dia Piauí