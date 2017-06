Palco da Cultura e Arraiá da UFPI acontece nesta quarta, 14

Nesta quarta-feira (14) de junho, véspera de feriado de corpus christi, a praça do PCC, no bairro junco, irá receber mais uma vez o evento recorde de público por onde passa, o projeto Placo da Cultura. Nesta edição o evento conta com a parceria do DCE e CA’s da Universidade Federal. Na oportunidade será realizado também o tradicional Arraiá do UFPI.

O evento irá contar com uma mega estrutura de palco, som, iluminação e um forte esquema de segurança. Às 08hs da noite acontecerá apresentações de quadrilhas juninas organizadas pelo DCE da UFPI e logo em seguida o cantor Robério Costa irá animar a todos com o melhor do forró e da vaquejada, na ocasião o artista estará lançando seu novo CD. Logo depois sobe ao palco o cantor Robson Farra.

O projeto Placo da Cultura tem se consolidado cada vez mais em cada uma de suas edições. O evento tem o apoio do Governo do Estado do Piauí, da Secretaria Estadual de Cultura do Piauí e da Fundação Rio Guaribas e do deputado estadual Dr. Pablo Santos.

