Palco da Cultura fará parte da programação da V Festa do Vaqueiro de Pio IX

O sucesso continua. Pouco mais de um ano após o seu retorno, o Projeto Palco da Cultura é uma realidade e está consolidado em todo o Estado do Piauí. E mais uma vez o tradicional evento cultural surgido em Picos fará parte da programação de uma grande festa no interior piauiense.

No próximo dia 03 de setembro mais uma edição do Palco da Cultura será realizada. Dessa vez como parte da V Festa do Vaqueiro de Pio IX. As apresentações culturais, artísticas e musicais vão acontecer na Praça da Igreja Matriz a partir das 21h00min.

Três grandes atrações culturais já foram confirmadas para esse Palco da Cultura mais do que especial. Além do cantor Robson Farra, que é a cara do evento, dois outros nomes de gabarito vão se apresentar para abrilhantar ainda mais o evento. São eles: Galego Aboiador e a dupla Sirano e Sirino.

Também consta na programação da V Festa do Vaqueiro de Pio IX uma cavalgada, a partir das 15h00min. Já a partir das 18h00min acontecerá a tradicional Missa do Vaqueiro. Em seguida, às 19h30min, o show de prêmios, e logo em seguida, às 20h30min, o Paredão do Tchê Tchê.

Essa Edição especial do Palco da Cultura tem o apoio do Governo do Estado do Piauí, da Secretaria de Estado da Cultura, da Fundação Rio Guaribas e da Associação de Agropecuária de Pequenos Produtores de Baraúna (AAPP).