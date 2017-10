Palco da Cultura marcará aniversário do bairro Cohab

Um dos bairros mais tradicionais de Picos está de aniversário. E para marcar os 36 anos do Conjunto Habitacional Petrônio Portela, que é conhecido carinhosamente como Cohab, um grande evento artístico e musical será realizado nos próximos dias 23 e 24 de setembro.

Em mais uma edição o Palco da Cultura reunirá sete grandes artistas da Região. Na sexta-feira quatro atrações vão subir no palco que será montado na Avenida do Conjunto. São elas: Farra de Classe, Robério Costa, Romulo JR e Robson Farra. A programação contará ainda com apresentações culturais.

No sábado terá apresentações culturais e será a vez de Forró da Monarquia e Fafá Santana animarem o aniversário do bairro Cohab. O Palco da Cultura é uma realização da B. Costa Eventos com o apoio do Governo do Estado do Piauí, da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí e a Fundação Rio Guaribas.