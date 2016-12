Palco da Cultura será realizado em São João da Canabrava

O evento itinerante artístico e musical que tem feito a alegria dos piauienses está de volta a Região de Picos. No próximo sábado (10), a partir das 22h00min, o Palco da Cultura será realizado no município de São João da Canabrava. A megaestrutura será montada em praça pública.

Duas atrações estão confirmadas para essa edição do Palco da Cultura: Robson Farra e Isaias dos Teclados o Forrozeiro Ostentação. Várias atrações artísticas e culturais também farão parte da programação do evento.

O Palco da Cultura tem o apoio do Governo do Estado do Piauí, da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí e da Fundação Rio Guaribas.