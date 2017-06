Palco da cultura será realizado em São Julião

O tradicional evento artístico e cultural Palco da Cultura esta chegando a cidade de São Julião-PI. O projeto será realizado em consonância com o tradicional 21º Arraiá de São Pedro, no Povoado Fujona, nesta sexta-feira (30), a partir das 19hs em Praça Pública.

O Palco da Cultura que a cada edição é recorde de público por onde passa, promete levar muita animação e manifestações culturais para os munícipes. Nesta edição terá apresentações de quadrilhas, decoração junina, comidas típicas e o lançamento do novo formato da Junina Sanfona Branca, grupo de quadrilha de São Julião que representa o município em diversos festivais por todo o Piauí, que é organizado pelas secretarias de Cultura e Educação do município. Além de apresentações de artistas locais, como Ricardo do Acordeon e Forrozão Classe A e também a banda que faz parte da composição do projeto, Robson Farra.

O evento tem o apoio do Governo do Estado do Piauí, SECULT, Fundação Rio Guaribas, através de emenda parlamentar do Deputado Estadual Dr. Pablo Santos, numa parceria com a prefeitura municipal de São Julião.