Palco da Cultura será realizado no aniversário de Sussuapara

No próximo dia 14 de dezembro todos os caminhos levarão a cidade de Sussuapara. Na ocasião será realizado um Palco da Cultura especial para marcar os 21 anos de emancipação política e administrativa do município.

A programação festiva acontecerá em praça pública e terá inicio a partir das 19h. Cinco grandes atrações já foram confirmadas para essa edição do Palco da Cultura: Erika Diniz, Robson Farra, Andrews Robson, Rômulo Carlos e Rômulo Júnior. E ainda terá a participação da Banda Seca Litro e de Robertinho Brega.

O evento em alusão ao aniversário de Sussuapara contará ainda com várias apresentações artísticas e culturais. A expectativa é que pessoas oriundas de municípios vizinhos participem da festa que marcará os 21 anos da cidade.

Essa edição especial do Palco da Cultura tem um apoio do Governo do Estado do Piauí, da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí, da Fundação Rio Guaribas e da Prefeitura de Sussuapara.