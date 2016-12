Palco da Cultura será realizado no aniversário do bairro São Sebastião em Picos

Um dos bairros da Região Central de Picos está de aniversário neste mês de dezembro. Formado pela junção das comunidades Malvinas, Papelão, Trizidela e Maracanã, o bairro São Sebastião completa nove anos de existência. Para marcar essa importante data o bairro receberá o tradicional Palco da Cultura.

A edição especial, do evento artístico e cultural, alusiva aos nove anos do bairro São Sebastião acontecerá nesta quarta-feira (21), a partir das 21h00min. A estrutura para a festa será montada ao lado do Colégio Padre Madeira, no cruzamento das Ruas São Sebastião e Francisco Prota. Apresentações culturais e musicais farão parte da programação do evento.

Está prevista a apresentação de grupos representantes de diversas manifestações culturais da nossa Região. Na parte musical duas atrações estão confirmadas: Robson Farra e Marquinhos Sanfoneiro. Haverá ainda a participação especial do cantor Edimilson Sousa.

O Palco da Cultura especial de aniversário de nove anos do bairro São Sebastião tem apoio do Governo do Estado do Piauí, da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí e da Fundação Rio Guaribas.