Palco da Cultura será realizado no município de Bocaina hoje, 15

O sucesso continua. Mais um município da Região de Picos receberá uma edição do Palco da Cultura. Agora será a vez da cidade de Bocaina receber o tradicional evento artístico e cultural.

O Palco da Cultura em Bocaina acontecerá neste sábado (15), a partir das 21h00min. A megaestrutura de palco, som e iluminação foi montada na praça ao lado do mercado público municipal. Como sempre acontece, a expectativa é que uma multidão compareça a festa.

Para animar o evento três atrações já estão confirmadas: Cleydson Rocha, Edy Sakana e Robson Farra. O cantor Wall Maranhense também fará uma participação especial. Haverá ainda várias apresentações de grupos culturais.

O Palco da Cultura é uma realização de B. Costa Eventos. Essa edição em Bocaina tem o apoio do Governo do Estado, da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí e da Fundação Rio Guaribas.