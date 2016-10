Palco da Cultura será realizado no Povoado Torrões nesta terça-feira, 11

A agitação da noite desta terça-feira (11), véspera do feriado do Dia da Padroeira do Brasil, já está garantida. Mais uma edição do tradicional Palco da Cultura será realizada na cidade de Picos. O evento acontecerá novamente na Praça Principal do Povoado Torrões a partir das 21hs.

Para animar o evento três grandes atrações locais: Andrews Robson, Marquinhos Sanfoneiro e Robson Farra. Várias atrações culturais também farão parte da programação do Palco da Cultura no Povoado Torrões.

Mais uma vez a expectativa é que uma multidão prestigie o tradicional evento artístico e cultural. O Palco da Cultura tem o apoio do Governo do Estado do Piauí, da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí e a Fundação Rio Guaribas.