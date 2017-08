Palestrante e professora transgênero Danny Barradas é presença confirmada no SaLiVaG 2017

Natural de Teresina (PI), Danny Barradas é palestrante e professora de argumentação em 11 escolas de Ensino Médio particulares da capital piauiense. Em sua passagem por Picos na 5ª edição do Salão de Livros do Vale do Guaribas – SaLiVaG, Danny apresentará palestra com tema: “William Shakespeare em busca da tolerância perdida”. A palestra está prevista para acontecer na terça-feira, dia 14 de setembro, às 10hs.

Além dela, estão confirmadas as presenças do jornalista Roberto Cabrini, do músico Rodrigo Santos e Ana Cristina Vieira Coutinho. Outros nomes estão sendo acrescentados à programação e serão divulgados tão logo tenham os contratos assinados. Palestrantes de Picos também integram a lista, que em breve será divulgada.

O Salão de Livros do Vale do Guaribas é um evento anual que tem como principal objetivo incentivar a leitura e mudança da sociedade através da educação. O SaLiVaG oferece ainda momentos de debates, lançamentos de livros, shows musicais e comercialização de livros. Todo o evento oferece uma programação voltada para a educação, cultura, lazer e entretenimento, além de movimentar a economia local.

Para maiores informações: (89) 3422-5516 ou diretamente na Secretaria de Educação de Picos, localizada na Rua Monsenhor Hipólito, bairro Canto da Várzea.

CCOM