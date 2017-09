Paquetá adere ao Programa Criança Feliz e lança IV Semana do Bebê

O Programa “Criança Feliz” foi lançado em Paquetá oficialmente na manhã dessa segunda-feira, 11.09, pela Secretária de Assistência Social e primeira dama do município, Yara Portela. Com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil, através de visitas domiciliares aos participantes do Programa Bolsa Família, o Criança Feliz é uma iniciativa do Governo Federal, que contará com o trabalho de profissionais das Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde e Educação.

O pátio da Escola Municipal Celso Eulálio ficou pequeno para acolher a quantidade de mães que não mediram esforços para comparecer e conhecer um pouco mais do Programa. Entre os objetivos do Criança Feliz, destacamos o Cuidado da criança em situação de vulnerabilidade até os seis anos de idade, o fortalecimento do vínculo afetivo e o papel das famílias no cuidado, na proteção e na educação das crianças além de facilitar o acesso das famílias atendidas às politicas e serviços públicos de que necessitem. Os serviços e ações incluem visitas domiciliares, ações comunitárias e intersetorialidade.

Na oportunidade, foi realizada também a Abertura Solene da IV Semana do Bebê, este ano com o tema “Todos juntos pela primeira infância”. O evento, realizado desde 2014, é uma estratégia de mobilização social, apoiada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e tem como objetivo tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças de até seis anos de vida. Na ocasião, foi realizada uma palestra com o tema “Crescimento e Desenvolvimento”, ministrado pela enfermeira, Conceição Portela. Durante a semana, de 11 a 15, as atividades serão realizadas em postos de saúde (Roberval de Moura e Pedro Dias de Alencar), Unidade Escolar Maria Alvina e no Centro de Referência de Assistência Social.

“Será um semana muito riquíssima com palestras e oficinas falando sobre a infância. Sobre o Criança Feliz os visitadores irão adentrar as casas dos paquetaenses para orientar as famílias sobre o desenvolvimento de seus filhos e a maneira correta de convivência. Quero agradecer a toda equipe do social e demais secretarias envolvidas e ao prefeito pelo apoio que tem dado na implantação destes programas aqui em Paquetá”, destacou a secretária municipal de assistência social e atual primeira-dama, a Dra. Yara Portela.

A cerimonia contou com a presença de conselheiros tutelares, de agentes comunitários de saúde, da Secretária de Saúde Municipal – Maria dos Remédios, da Secretária de Administração – Michele Marinho, do Secretário de Governo – Cristiano Gonçalves Portela, representantes da Secretará Municipal de Educação, do Secretário de Finanças, vereadores e do publico alvo.

Ascom