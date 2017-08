Paquetá: Equipe do NASF oferece serviços de saúde na Feira Livre

Visando melhorar a qualidade de vida da população, a equipe Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF, do município de Paquetá, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou durante toda a manhã do último domingo (27), diversas ações de promoção à saúde. Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prática de atividades físicas, alimentação saudável e prevenção de doenças, dezenas de profissionais da saúde atenderam a população na feira – livre, que acontece quinzenalmente.

No local foram realizados exames gratuitos de aferição de pressão arterial, exame de glicemia e cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC) e os profissionais de saúde puderam fazer massagem relaxante. De acordo com a secretária municipal de saúde, Lili Portela, a ação teve como finalidade também apresentar os profissionais do programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que estão a disposição da saúde pública do município. “Esses profissionais, vem trabalhando em parceria com o Programa de Saúde da Família -PSF e Programa de Saúde na Escola – PSE, atendendo nas unidades básicas de saúde e nas escolas do município”, ressaltou.

O que é o NASF?

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações.

É composto por: assistente social; profissional/professor de educação física; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico, nutricionista; médico pediatra; psicólogo; psiquiatra.

