Paquetá realiza dia “D” de Multivacinação

Dezenas de pessoas compareceram neste sábado (16) na Unidade Básica de Saúde Roberval de Moura, para o Dia D da Campanha de Multivacinação, lançada pelo Ministério da Saúde. Todos os postos de Paquetá – Pi aderiram à estratégia e ficaram abertos das 8h às 17h para receber o publico alvo da campanha que são crianças e adolescentes, menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias). Ao todo o órgão federal disponibilizou 14 tipos de vacinas para a mobilização que continua até o dia 22 de setembro.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Maria dos Remédios (Lili Portela) o intuito da campanha é de melhorar a cobertura vacinal, e atualizar as cadernetas de vacinação. “Vale lembrar que as vacinas continuaram disponíveis em todas as unidades de saúde do município até o dia 22 deste mês, então as crianças e adolescentes, na faixa etária da Campanha, que não compareceram as unidades de saúde neste sábado devem procurar os postos com sala de vacinação no período mencionado, de segunda a sexta”, ressaltou.

Para que a criança seja vacinada, basta que os pais ou responsáveis apresentem a carteira de vacinação na unidade de saúde mais próxima da casa, das 8h às 17h. Caso não tenha a caderneta, o esquema vacinal começará de acordo com a idade da criança. Todas as 14 vacinas disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação para as crianças (BCG, Pentavalente, Poliomielite oral e Inativada, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C, Febre amarela, Rotavírus, Hepatite B, Tríplice Bacteriana, Dupla adulto, Tríplice Viral, Tetra viral e Hepatite A) e as cinco para os adolescentes (Hepatite B, HPV, Tríplice Viral, Dupla adulto e Meningocócica C), estão sendo oferecidas durante a campanha.

Ascom