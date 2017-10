Paquetá recebe visita da Equipe de avaliação do PMAQ

Buscando melhorar a qualidade da saúde do município, a cidade de Paquetá recebeu nesta última sexta-feira (27) uma equipe técnica de avaliação do Ministério da Saúde. A visita se deu através do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e busca analisar a infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Além das condições físicas dos equipamentos e a disponibilização de medicamentos é realizado, também, uma consulta de satisfação dos serviços prestados junto à população.

Segundo a Secretária de Saúde do Município, Maria dos Remédios (Lili Portela), desde 2013 a cidade já vem sendo avaliada pelo PMAQ. “O município se preparou bastante, tanto a gestão, como os profissionais, para esse dia tão importante para a saúde de Paquetá. As nossas duas equipes, da sede e do Paiamaro, foram minuciosamente avaliadas. Temos excelentes profissionais, prova disso são as notas máxima que acumulamos de anos anteriores”, destacou.

Hoje as duas equipes que atuam nas UBS’s da cidade são formadas por médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem, agentes de saúde bucal e comunitários de saúde. Para a Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, Conceição Portela, uma boa avaliação no PMAQ além de comprovar a qualidade nos serviços prestados aos pacientes serve, também, para que o município receba mais recursos do governo federal. Isto é, quanto melhor for a nota, mais incentivos financeiros serão repassados.

“Eles [a equipe do PMAQ] seguem um checklist, mas quem dá essa nota é o Ministério da Saúde. Eles saíram daqui com uma boa impressão, dizendo que nossa unidade é muito estruturada. Tudo que se perguntava a gente tinha para comprovar [documentação]. Fizeram entrevistas com os usuários e os usuários estavam todos satisfeitos. A gente espera que a nossa nota continue a mesma, excelente”, finalizou a Enfermeira.

De acordo ainda com Conceição Portela a nota deverá ser divulga em 2018.