Paquetá se prepara para campanha de multivacinação de crianças e adolescentes

Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Paquetá se reuniram na manhã da última quarta – feira, 13/09, na Unidade Básica de Saúde Roberval de Sousa, para tratar sobre os preparativos para a Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes. A coordenadora da Estratégia de Saúde da Família, a enfermeira Jakellinny Nunes, convocou os servidores, dentre eles agentes comunitários de saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem para receberem as orientações necessárias para o esquema de vacinação na zona urbana e rural.

A Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente será realizada de 16 a 22 de setembro, em todo o país. Durante este período, os postos de saúde da rede pública oferecerão 14 tipos de vacinas para crianças (0 a 5 anos; e 9 anos) e adolescentes (10 a 14 anos). O Dia “D” será realizado em 16 de setembro, quando todos os postos de saúde da rede pública de Paquetá estarão abertos das 8h às 17h.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Maria dos Remédios (Lili Portela), a ação objetiva resgatar todas as crianças e adolescentes não vacinados e, com isso, iniciar ou completar os esquemas de imunização. “É muito importante que pais e responsáveis levem crianças e adolescentes para receberem essas doses, o intuito desta campanha é atualizar vacinas que não foram administradas e também concluir esquemas de vacinação que estão incompletos”, disse.

Todas as 14 vacinas disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação para as crianças (BCG, Pentavalente, Poliomielite oral e Inativada, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C, Febre amarela, Rotavírus, Hepatite B, Tríplice Bacteriana, Dupla adulto, Tríplice Viral, Tetra viral e Hepatite A) e as cinco para os adolescentes (Hepatite B, HPV, Tríplice Viral, Dupla adulto e Meningocócica C), serão oferecidas durante a campanha.

Ascom