A Paróquia Santa Ana inicia o 110º anos de Festejo da Padroeira Santa Ana.

Na madrugada desta segunda feira 17 de julho de 2017 dezenas de católicos se reuniram na Igreja Matriz de Santa Ana, em Monsenhor Hipólito para participar da alvorada festiva e procissão saindo da Igreja Matriz pelas ruas da nossa cidade.



O Festejo de Santa Ana é esperado por todos nós com as melhores expectativas, pois contaremos com todos os fiéis desta terra para louvarmos a Nossa Excelsa Padroeira.



