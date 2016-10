Paróquia São José Operário encerra peregrinação com a imagem jubilar de Nossa Senhora Aparecida

Pascom Diocesana de Picos – Autor: Cleuma Silva

A Paróquia São José Operário, no Bairro São José, em Picos, encerrou na noite dessa quinta-feira, 28 de outubro, a peregrinação com a imagem jubilar de Nossa Senhora Aparecida.

O encerramento aconteceu às 19 horas com a Celebração Eucarística em frente a Igreja Matriz, presidida pelo bispo diocesano de Picos, Dom Plínio José Luz da Silva e concelebrada pelo pároco, Pe. Adalto Vieira dos Santos Filho.

A imagem de Nossa Senhora Aparecida chegou à Paróquia São José operário na noite de segunda-feira (24/10), vinda da paróquia São Francisco de Assis, no Bairro Junco. Durante os quase quatro dias em que permaneceu na Paróquia, a imagem, conduzida pelos jovens e, permanentemente, pelo padre Adalto, visitou todas as comunidades.

Após a Missa, a comunidade saiu em procissão com a imagem de Nossa Senhora até a Igrejinha do Sagrado Coração de Jesus para entrega a Paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Em frete a Igrejinha, o Pe. Adalto entregou oficialmente ao Pe. Chiquinho, e demais sacerdotes e paroquianos presentes, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, entregou o livro de registro de assinaturas, o cofre e a chave do cofre, que acompanham a imagem durante toda a peregrinação.