Partida entre SEP e River irá abrir o Campeonato Piauiense 2017

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) antecipou o início do Campeonato Piauiense 2017 em um dia. A entidade pretende promover a abertura da competição com um jogo isolado entre Picos e River, dia 31, terça-feira, no estádio Helvídio Nunes. As outras partidas da primeira rodada continuam no dia 1º de fevereiro, conforme a tabela original.

Além de dar destaque para o início do campeonato com um jogo único, a antecipação gera menos transtornos de agenda para o River, que terá de viajar para São Luís (MA), onde joga no sábado (4) com o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste.

O presidente da FFP, Cesarino Oliveira, e o diretor de competições, Robert Brown, visitaram Picos na semana passada e orientaram sobre as intervenções necessárias para o início do campeonato. Os clubes precisam enviar os laudos técnicos das praças esportivas até o dia 16 para liberação dos mesmos. Depois, será feita nova vistoria em cada local.

Se algum estádio estiver sem condições, a partida poderá acontecer na mesma data prevista na tabela, mas com portões fechados ao público.

Fonte: Cidade Verde