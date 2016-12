Passagem de Comando do 3º BEC de Picos acontecerá em janeiro

No dia 17 de janeiro de 2017,o 3º Batalhão de Engenharia de Construção de Picos (3ºBEC), terá um novo comandante. O Batalhão atualmente é gerido pelo tenente-coronel Emerson Bezerra que na data citada passará o comando ao também tenente-coronel e piauiense Lopes. O momento será marcado por uma solenidade que reúne autoridades picoenses e familiares dos militares.

“Estou concluindo mais uma etapa. Tenho certeza que o novo comandante vai dar continuidade às obras já executadas pelo 3º BEC, que estamos envolvido na transposição do Rio São Francisco. O Batalhão se sente honrado em ser e pertencer a Picos desde 1971, e ser hoje o maior empregador da cidade.

Emerson Bezerra fez uma avaliação sobre estes dois anos a frente do 3º BEC de Picos, destacando que apesar dos desafios, muitos avanços são somados,fazendo do Batalhão uma instituição mais próxima e atuante na sociedade.

“Foi um período rico em todos os aspectos da minha vida, não só profissional, mas pessoal.Oportunidades e muitos desafios, todos eles superados. Acabamos de nos envolver em projetos aqui na cidade visando o bem comum da população. Tenho certeza que o Batalhão está mais próximo da cidade, e o Batalhão só não é mais aberto porque é um quartel do Exército Brasileiro e guarda armamentos, mas sempre estaremos de portas abertas a todos”, frisou o comandante Emerson Bezerra.

O comandante Emerson Bezerra ainda ressaltou que um dos grandes desafios enfrentados em sua gestão foi diminuir os casos de acidentes fatais no trânsito de Picos envolvendo militares e civis do Batalhão. Segundo ele, após o desenvolvimento do Projeto Trânsito Seguro, articulado em duas linhas de frente – fiscalização e conscientização nas escolas, os resultados já são sentidos, pois até o início de dezembro deste ano não houveram registros de acidentes envolvendo militares.