Paulistana: Adolescentes com arma de brinquedo fazem reféns durante assalto a farmácia

Dois adolescentes foram apreendidos pela PM após fazer reféns durante o assalto a uma farmácia no Centro de Paulistana, município a 142 km de Picos. Os menores utilizaram uma arma de brinquedo e uma faca para render atendentes e uma cliente do estabelecimento.

Do local eles roubaram R$ 2 500 em dinheiro, R$ 600 em cheques e um celular de uma cliente. Após o assalto os policiais da guarnição junto com a Força Tática começaram a diligências. Com os depoimentos das vítimas e imagens de Câmeras de Segurança, a PM conseguiu identificar os menores e realizou a prisão.

Um deles, idenficiado apenas como D.R.F. foi preso em sua casa no bairro Santo Antônio e indicou onde estava o material furtado, em um matagal próximo ao Centro. Em seguida as guarnições localizarm o outro menor, D.C.O. com base no depoimento do primeiro menor apreendido. Com ele estavam R$ 450, parte da quantia roubada, e ainda aves silvestres em cativeiro.

Os menores e o material apreendido foram encaminhados para o 12º Distrito de Polícia Civil para os procedimentos de praxe. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou os menores infratores.

Participaram da ação os policiais Al. Cfs Junior, Cb Jorge, Sd’s Nascimento, Fábio, Cláudio, Barros, Maciel e F. Henrique e guarnição da Força Tática, composta pelos Sd’s Marcelo, Lucas, Flavio, Wanatan e Lucidio.

Cidade Verde