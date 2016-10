Paulistana Homem é preso com 20 kg de pasta base de cocaína escondida em malas

Leonardo Pires Bomfim de 40 anos, natural de Jequié na Bahia, foi preso pela Polícia Militar de Paulistana após ser flagrado pelos policiais da Força Tática do 20º BPM com 20 tabletes de pasta base para cocaína, cada um com 1 kg, escondidos dentro de suas malas em um ônibus interestadual.

A apreensão ocorreu na BR 407 na altura do Bairro Alto Vistoso durante rondas de rotina realizadas pela PM. Durante a verificação no compartimento de bolsas na poltrona 43 do ônibus foi encontrada uma mala de cor vermelha contendo 15 tabletes de cocaína, e uma bolsa de mão de cor bege e vermelha com outros cinco tabletes da mesma substância.

Leonardo havia embarcado no ônibus no município de Governador Valadares em Minas Gerais e segundo ele, seguia com destino a Picos no Piauí. O ônibus da empresa Gontijo faz linha do Rio de Janeiro até Crateús no Ceará.

“Ele nos revelou que boa parte da droga tinha como destino final a cidade de Picos, contudo não descartamos a possibilidade de uma parte ter como endereço certo a cidade de Paulistana já que no celular do acusado foi encontrado registro contato recente com pessoa da cidade”, pontuou o major Estanislau Felipe, comandante do 20º BPM.

Leonardo foi levado para a 12ª delegacia Regional de Polícia Civil de Paulistana onde foi autuado e está a disposição da Justiça. Participaram da operação os soldados Genilton, Jonanthans, Hipólito e Eronildo.