Paulistana: Polícia prende homem acusado de estuprar a própria filha

Em uma abordagem policial realizada na madrugada desta quinta-feira (12), por volta das 3h, durante Operação Corujão, realizada pelo efetivo de serviço da Força Tática e do policiamento convencional do 20º BPM, coordenada diretamente pelo Comandante da Unidade, Major Felipe, com o apoio dos Apirantes a Oficial Tenório e Sousa Torres, foi efetuada a prisão de Antônio Elizeu Camelo de Sousa, de 42 anos de idade, natural de Tamboril-CE.

O fato ocorreu quando o ônibus da Itapemirim que fazia linha Rio de Janeiro/RJ a Crateús/CE foi abordado na BR-407 pelo policiamento. Foi efetivada consulta aos documentos de identidade dos passageiros e, na ocasião, um dos passageiro apresentou uma carteira de Reservista das Forças Armadas, expedida recentemente, em outubro de 2016. A data de expedição chamou a atenção dos policiais, tendo em vista a expedição da mesma deveria constar da prestação do Serviço Militar Obrigatório.

Os policiais acessaram os registros disponíveis na internet sobre foragidos e foi verificado que o nome de Antônio Elizeu constava nos registros do BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão). Contra ele havia um Mandado de Prisão Preventiva expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tamboril-CE, datado de 14/05/2015, motivado pela prática do crime de estupro, que, segundo o capturado, fora praticado contra sua própria filha, à época do fato, com 15 anos de idade.

Constatada a referida existência da determinação judicial, o capturado foi conduzido à 12ª Delegacia Regional de Paulistana para as providências cabíveis.

“Sempre estamos realizando abordagens especialmente nesta época do mês, a fim de inibir a prática de roubos e tráfico de drogas. Com isso, também acabamos nos deparando com situações como essa, que já é comum nas nossas abordagens à ônibus. Contudo, se por um lado felizmente prendemos indivíduos como esse, por outro preocupa-nos constatar a ineficácia de nosso sistema de persecução criminal, ineficaz na triagem daqueles sobre quem deve recair a reprimenda estatal, quiçá no seu resgate social”, pontuou em desabafo o Comandante da Unidade.

Cidades Na Net