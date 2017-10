Paulo de Tássio grava segundo DVD romântico e agrada fãs com canções inéditas

O cantor e compositor , hipolitano, Paulo de Tássio, dono e uma voz romântica e incomparável lança seu segundo DVD, desta vez intitulado, o “Buteco do Paulo” , com canções inéditas e seus sucessos que o povo já canta. Suas músicas são sempre bem tocadas e bem solicitadas pela audiência das rádios da região.

Com uma agenda de shows, bastante preenchida na região de Picos, principalmente nas cidades de Alagoinha, Monsenhor Hipólito, Francisco Santos, Pio-IX, Fronteiras, Divisa-CE, São Julião, Santo Antônio de Lisboa, dentre outras, onde o cantor já garantiu a aceitação do público ao seu estilo, próprio de cantar o amor e as coisas da paixão.

O cantor lotou o Clube Cheiro Verde, na Br-020, no município de Monsenhor Hipólito, no último sábado dia (28) para gravar o segundo DVD , reunindo artistas, como Chaguinha Bala, Robson Rocha, Bruno Araújo, Feliciano Carvalho, Zé Oliveira e Forró Kunforça, de Tocantis. O clube lotou e o povo cantou os seus maiores sucessos.

Paulo iniciou sua carreira, cantando em bares e em eventos de municípios, durante as festas de emancipação política e atualmente assume uma posição de destaque em clubes e em eventos maiores, realizados na grande região de Picos. Com um repertório que mescla sertanejo, arrocha e músicas românticas, o cantor e hipolitano assegura seu espaço no mundo da música e já desponta como uma grande promessa no cenário musical regional.

No DVD, Paulo de Tássio apresenta quatro músicas novas no repertório, como “Quer ficar comigo”, “Corpo Perfeito”, “Vivendo por Viver ” e “ Vou embora”, além das músicas que estão consolidando a carreira como:” Beco sem saída” , “ Foi só um caso”, “ As curvas da estrada” , “Amar em segredo”, e “ Baby “, dentre outras que já conquistaram o público, apaixonado e que curte o estilo Paulo de Tássio.

As músicas regravadas podem ser baixadas do palcomp3, além dos clipes que estão no youtube nos links : https://www.youtube.com/watch?v=rLEnAhmbi_s, www.youtube.com/watch?v=usbDY_ICYok, www.youtube.com/watch?v=WA7tFQc2Z68, dentre outras que estão nas redes sociais. O cantor apaixonante do Brasil, Paulo de Tássio, um jovem de origem humilde, dono de uma bela voz e de composições incríveis que agrada pela melodia e riqueza de seus versos musicais.

O Romântico Paulo de Tássio tem feito o povo chorar com suas belas musicas, e agora grava seu segundo DVD e agradece o carinho de todos que curtem o estilo e o apoiam nessa nova fase de sua vida. “ Não está sendo fácil, a carreira é árdua, mas nós estamos cantando o amor e o sentimento que toca as pessoas. Nossas canções estão correspondendo a esse povo. E isso, é gratificante. Chora peito vei!”, disse Paulo de Tássio. Para contratar Paulo de Tássio é só ligar para 89-9448-8464/ 89-9420-9672 falar com Itamar.