Paulo Moroni é o novo técnico da Sociedade Esportiva de Picos

A diretoria da Sociedade Esportiva de Picos agiu rápido e anunciou, na manhã desta segunda-feira (27), a contratação de Paulo Moroni como novo técnico da equipe. O gaúcho volta ao futebol piauiense para substituir Nivaldo Lancuna, que pediu demissão após a derrota de ontem para Altos por 1 a 0 pelo Campeonato Piauiense.

O presidente da SEP, Rodrigo Lima, confirmou que Moroni chega a Picos na noite de terça-feira de Carnaval. Nas palavras do próprio dirigente, o treinador vem para continuar o trabalho de Lancuna e não há previsão de mudanças no elenco. Moroni veio ao futebol piauiense em 2003, quando comandou o Flamengo e tirou o clube da incômoda fila de 15 anos sem títulos do campeonato estadual. Em 2009, levou o mesmo rubro-negro a mais um título.

O ex-zagueiro do Vasco também treinou River, Barras, 4 de Julho, Piauí e Parnahyba – sendo bicampeão piauiense em 2012 e 2013. O Tubarão foi também seu último clube no estado, em 2016 – ele saiu para assumir o Campinense (PB) na Série D do Brasileirão.

Cidade Verde