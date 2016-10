Pé Trocado é reeleito prefeito de Sussuapara

Em uma eleição disputada o prefeito de Sussuapara, Edvardo Antônio da Rocha, o Pé Trocado (PP), foi reeleito com 50,58% dos votos válidos. A partir do dia 01 de janeiro de 2017, o gestor terá Naerton Silva Moura (PSDB).

O prefeito obteve 2.708 votos, 62 votos a mais que seu opositor Miguel Rocha (PMDB) que teve 49,42% dos votos válidos.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o município conta com 5.768 eleitores e durante as eleições municipais deste ano 96,32% do eleitorado compareceu as urnas. Além disso, forma registrados 46 votos brancos e 156 nulos.

O grupo político do prefeito ainda elegeu a maioria dos vereadores na Câmara Municipal. Confira quais foram os vereadores eleitos:

