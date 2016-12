PEC que limita ‘gastos’ foi aprovada por 24 votos na Alepi

Foi com um forte esquema de segurança que a Assembleia Legislativa do Piauí aprovou em segunda votação nesta segunda-feira (26/12) a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que propõe um novo regime fiscal no Governo do Estado do Piauí. 24 deputados estaduais votaram a favor da proposta, cinco faltaram e um se absteve de votar.

A Assembleia foi cercada para impedir a entrada de manifestantes na Casa, mas o protesto aconteceu na frente, com cerca de 50 pessoas. Também foi aprovado o Orçamento geral do Estado para 2017.

Firmino Paulo (PSDB), Juliana Falcão (PMDB), Luciano Nunes (PSDB), Marden Menezes (PSDB), e Robert Rios (PDT) faltaram à sessão e Dr. Pessoas (PSD), se absteve de votar.

O deputado Rubem Martins (PSB) chegou, após a votação, mas declarou que votou à favor e foi registrado pelo presidente da Alepi, Themístocles Filho (PMDB).

O presidente Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (PMDB), agradeceu a presença dos deputados na sessão e convocou os presentes a retornarem ao plenário nesta terça-feira (27/12), quando será votada a redação final da PEC, já que houve emendas ao projeto original, inclusive um aditivo proposto pelo governador Wellington Dias, que chegou na manhã de hoje e foi votado na Comissão de Constituição e Justiça.

A sessão desta terça-feira vai votar a redação final dessas matérias. A sessão começa às 11h. O recesso na Assembleia Legislativa começa na quarta-feira (28).

