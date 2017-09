Penitenciária de Picos recebe novos armamentos

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) realizou, nesta sexta-feira (1º), a entrega de armamento e equipamentos de segurança ao sistema penitenciário do Piauí. Todos os 15 estabelecimentos penitenciários receberam o material, que vai ajudar a manter a ordem nos estabelecimentos penais e a dar mais proteção aos servidores.

Foram 30 pistolas calibre 40; 20 carabinas calibre 556; 50 rádios de comunicação interna HT; 10 capacetes balísticos; 50 lanternas táticas; 10 máscaras de gás e binóculos. O material foi adquirido junto à Força Nacional, por meio de articulação do tenente Jean Carlo Bezerra, gerente da Casa de Custódia de Teresina.

Uma das unidades contempladas foi a Penitenciária José de Deus Barros, que fica em Picos. “Estamos felizes em receber um armamento de primeiro mundo e com potência bem qualificada, de modo que vamos trazer ainda mais segurança aos nossos agentes e também aos detentos e à população”, pontua o gerente da unidade, Sinval Hipólito.

Para o secretário da Justiça, Daniel Oliveira, os novos equipamentos representam mais segurança ao sistema prisional, do ponto de vista preventivo, e maior capacidade de resposta a distúrbios, garantindo, com isso, mais segurança, também, à população. O gestor observa, ainda, que novas armas, munição e equipamentos de segurança estão sendo adquiridos.

“Até o fim do ano, vamos adquirir mais 500 pistolas individuais para nossos servidores, munições letais e não letais, equipamentos que garantam a pronta resposta das forças de segurança nas unidades prisionais. Serão, a propósito, mais de 40 mil balas de borracha, que irão abastecer o sistema nos próximos três anos”, explica o secretário.

A aquisição do armamento e equipamentos de proteção individual faz parte do Plano de Modernização do Sistema Prisional, por meio do qual a Secretaria da Justiça entregou 40 espingardas calibre 12; 6 mil munições de balas de borracha; 150 sprays de pimenta; 150 explosivos da gás lacrimogêneo; e 50 granadas de luz e som.