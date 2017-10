Na manhã de hoje quarta-feira (11), os Jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos assistidos pelo CRAS, realizaram uma pesquisa sobre o perfil da mulher Campo-grandense, acompanhados pela monitora do eixo temático Jardânia Ramos Bezerra, fazendo assim uma homenagem a todas as mulheres do município.

os jovens que tem de 15 a 17 anos, saíram a campo e fizeram uma pesquisa com várias mulheres, buscando traçar os diferentes perfis da mulher Campo-grandense, em virtude da mesma contatou-se que as mulheres ocupam várias profissões como: professora, merendeira, frentista, educadora física, secretária, enfermeira, empresária, lojista, dona de casa, costureira, bibliotecária, coordenadora e diretora de escola, mostrando como a mulher está ganhando espaço deixando pra trás a visão “machista” de que o “lugar da mulher é em casa”

Ronilza e Romilda envolvidas na pesquisa salientam que muitas destas mulheres exercem profissões que antigamente eram desenvolvidas apenas por homens, (como frentista) destacam ainda que a maioria das mulheres além de desenvolverem suas funções profissionais ainda trabalha em casa.

“Enfim o perfil da mulher Campo-grandense é admirável, encantador e acima de tudo de mulher guerreira, pois em meio ao mundo machista tem-se notado a inserção da mulher em vários âmbitos no mercado de trabalho, queremos parabenizar a todas as mulheres de Campo Grande e do mundo todo” falaram as jovens Ronilza e Romilda

.