Período de férias registrou 19 mortes nas BR’s que cortam o Piauí

Apesar de enfrentar contingenciamento de gastos, a Polícia Rodoviária Federal do Piauí deu cumprimento às operações de fiscalizações durante o período de férias escolares. De acordo com balanço divulgado nesta terça-feira (1) pela corporação, entre os dias 1º a 31 de julho, 19 pessoas morreram em acidentes nas BR’s que cortam o Estado.

O relatório aponta que no mês de julho 135 acidentes (80 acidentes com feridos, 18 com mortos) foram registrados. Destes, 150 pessoas ficaram feridas e 19 mortas.

Somente na BR-135, a chamada ‘Rodovia da morte’, foram 17 acidentes (11 com feridos, 3 acidentes com mortos). Em relação ao mesmo período de 2016, houve aumento no número total de vítimas fatais nas BR’s do Piauí. No ano passado foram 178 feridos e 11 mortes.

Além do número de acidentes, o levantamento da PRF revela a realização 4167 testes de alcoolemia, 12.432 fiscalizações de veículos. No total, 13.348 condutores foram fiscalizados.

Também houve flagra de 139 veículos em excesso de velocidade e 4.010 pessoas abordadas em campanha educativa (cinema rodoviário).

Infrações

Durante o período de férias, a PRF realizou 5.043 autuações nas BR’s. 87 destas foi por alcoolemia (19 pessoas presas), 250 de condutor ou passageiro sem capacete, 254 autuações por falta de cinto de segurança, 54 autuações por criança sem a cadeirinha, 316 ultrapassagens irregulares(266 em faixa dupla) e 415 toneladas de excesso de peso retirados de carretas que trafegam pela BR 135.

Ocorrências criminais

A operação Férias registrou, ainda, 71 prisões referentes à ocorrências criminais. Cinco armas foram apreendidas e a apreensão de 256 kg maconha e 7kg de crack.

Cidade Verde