Pernambucano destaque no Cidade Alerta por homicídio qualificado é preso pela PM de Paulistana

Procurado nacionalmente, José Caetano dos Santos Filho, de 46 anos de idade, natural de Cabo de Santo Agostinho/PE, foi preso na tarde dessa quarta feira (25), por volta das 13h, por uma equipe da Força Tática de Paulistana.

José Caetano dos Santos, vulgo Caetano, é casado com uma piauiense da cidade de Queimada Nova. Ele é foragido da Justiça do Estado de São Paulo e acusado de ter cometido duas tentativas de homicídio, deixando uma das vítimas tetraplégica e um homicídio qualificado, crime que repercutiu nacionalmente, sendo destaque no programa Cidade Alerta, da TV Record.

O Serviço Reservado do 20º Batalhão de Polícia Militar do Piauí, realizou o monitoramento da esposa do acusado durante vários meses, na cidade de Queimada Nova/PI e conseguiram descobrir o suposto esconderijo do suspeito, que ficava em uma casa localizada na Avenida Senhorinha Raqueline, no Centro da cidade.

Caetano foi preso pela equipe da Força Tática de Paulistana, composta pelo Tenente PM Vilela, CB Gilvan, e pelos Soldados PMs Fernando, Marivaldo, Humberto e Oliveira. O mesmo foi conduzido para a 12ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Paulistana.

