Pesquisa do Instituto Estimativa aponta Gil Paraibano com 46% e Padre Walmir 30,83%

Por José Maria Barros

Pesquisa realizada pelo Instituto Estimativa Editora e Comunicação Ltda e divulgada nesta sexta-feira, 26 de agosto, aponta a liderança do ex-prefeito de Picos, Gil Marques de Medeiros, o Gil Paraibano (PP), na corrida ao Palácio Coelho Rodrigues – sede do governo municipal.

No quesito estimulado, se as eleições fossem hoje Gil Paraibano (PP) teria 46% das intenções de votos, contra 30,83% do segundo colocado, prefeito de Picos e candidato à reeleição, Padre José Walmir de Lima (PT). A diferença em favor do progressista é de 15,17 pontos percentuais.

Os números divulgados hoje divergem completamente do Instituto Jales, que na última quarta-feira, 24, apontou o Padre Walmir (PT) na liderança com 35,67%, contra 30% de Gil Paraibano (PP).

Na pesquisa do Instituto Estimativa, o candidato Júnior Nobre (PSC) aparece com 1,83%% e Gilvan Gomes (PSDC), 0,67% das intenções de votos. Não sabe/não opina somaram 11,67% e Nenhum, branco ou nulo, são 9%. Os números mostram a tendência da polarização entre os candidatos Gil Paraibano (PP) e Padre Walmir (PT).

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, sendo entrevistados 600 eleitores residentes nas zonas urbana e rural do município de Picos. A margem de erro admitida é de 3,98% para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Ao custo de três mil reais, a pesquisa foi encomendada por Fábio Augusto Bezerra Gomes e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número de protocolo PI-00498/2016. O estatístico responsável é Stenio Rodrigues de Lima.

Espontânea

Na forma espontânea a liderança também é de Gil Paraibano (PP). Se as eleições fossem hoje ele teria 39,17% das intenções de votos. Em segundo lugar aparece o Padre Walmir (PT) com 28,67% e em terceiro Júnior Nobre (PSC) com 1%. Nesse quesito Gilvan Gomes (PSDC) não pontuou. Não sabe/Não opina somam 29,67% e nenhum, branco ou nulo, 1,50%.

Rejeição

Candidato à reeleição o Padre Walmir (PT) lidera no quesito rejeição. 21,50% dos entrevistados disseram que não votariam nele para prefeito, seguido de Gilvan Gomes (PSDC) com 16,33% e Gil Paraibano (PP), 13%. Júnior Nobre é o menos rejeitado com 7,67%. Não sabe/Não opina 30,83% e nenhum, nulo ou branco somam 10,67%.

Locais pesquisados

Na zona urbana foram entrevistados eleitores residentes nos bairros Pantanal, Paraibinha, Conduru, Jardim Natal, Pedrinhas, DNER, Junco, Morro da AABB, Catavento, Parque de Exposição, Cohab, São José, Passagem das Pedras, Ipueiras, Morada do Sol, Bomba, Morro da Mariana, Aerolândia, Paroquial, Papelão/Malvinas, Emaús, Cidade de Deus, Centro, Canto da Várzea, Boa Vista, Boa Sorte, Aroeiras do Matadouro, Malva, Belo Norte, Morada Nova, São Vicente e Morro da Macambira.

Na zona rural os pesquisadores fizeram entrevistas em Malhada Grande dos Almondes, Bugi dos Almondes, Morrinhos, Valparaiso, Samambaia, Lagoa Salgada, Fátima do Piauí, Lagoa dos Félix, Junco dos Monteiros, Coroatá, Mirolândia/Chapada do Fio, Chapada do Mucambo, Três Potes, Curralinho I e II, Gameleira dos Galdinos, Tabuleiro dos Pios, Torrões, Angical, Tabatinga, Altos, Tapera, Capitão de Campos e Lagoa Comprida.

Empresa responsável

A empresa responsável pela realização da pesquisa é a Estimativa Editora e Comunicação LTDA – ME, que foi aberta no dia 15 de junho de 2015. A sede fica situada a Rua Armando Burlamaqui, 4503, Morada do Sol – Teresina/PI, CEP – 64.055-340. Tem como atividade Econômica Principal Pesquisas de Mercado e de Opinião Pública.