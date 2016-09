Pesquisa do Instituto Estimativa aponta liderança de Dra. Teresinha em Isaías Coelho

Mais uma pesquisa de opinião pública mediu a intenção de votos do eleitorado do município de Isaías Coelho. Contratada e realizada pela Estimativa Editora e Comunicação LTDA, a pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 18 de setembro. Ao todo 300 pessoas foram entrevistadas na zona urbana e rural.

E conforme o Instituto Estimativa, na pesquisa espontânea, a candidata, Teresinha (PSD), apareceu na liderança rumo a Prefeitura de Isaías Coelho com 49% da preferência do eleitorado. Já Dr. Eudes (PMDB) ficou em segundo com 41,33% das intenções de votos. A vantagem em favor de Teresinha é de 7,67 pontos percentuais.

Essa pesquisa do Instituto Amostragem tem número de identificação PI 03677/ 2016 e um grau de confiabilidade de 95%. A margem de erro é de 5,6 pontos percentuais para mais e para menos. O estatístico responsável é Stênio Rodrigues Lima.

