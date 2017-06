Pesquisadores da Alemanha realizarão pesquisas sobre trânsito em Picos

Um grupo de pesquisadores da Universidade de Greifswald, na Alemanha, se reuniu com representantes da Secretaria de Saúde de Picos (SMS) e do Estado (Sesapi), hospitais e universidades para discutir a realização de pesquisas sobre acidentes de trânsito no Piauí. Entre as cidades de interesse dos alemães, Picos será campo para a realização desses estudos na área da saúde, com foco na prevenção e reabilitação.

O assessor técnico da SMS, Eduardo Carvalho, participou do encontro, que ocorreu na Universidade Estadual do Piauí (Uespi), em Teresina, nessa quarta-feira (21). Segundo ele, os estudos envolverão a cidade de Picos, motivados pelo número de acidentes de trânsito que acontecem na região, especialmente, envolvendo motociclistas.

“Dados colocam Picos em destaque em relação a acidentes, por isso, o interesse deles de vir à nossa região. A partir dessas pesquisas, teremos algum tipo de ação no nosso território, com vistas a atender a população e promover melhorias”, acredita o assessor técnico.

Durante a reunião, os alemães apresentaram pesquisas semelhantes realizadas em outros estados brasileiros e também em âmbito internacional. Além disso, discutiram intercâmbios, a partir de programa de cooperação técnico-científica entre as universidades, instituições da área de saúde e pesquisa do estado.

Além da SMS e Sesapi, Uespi, participaram representantes da Universidade Federal do Piauí (UFPI), da Fundação de Pesquisa do Piauí (Fapepi), Centro Integrado de Reabilitação (CEIR), Hospital Universitário (HU), Hospital Getúlio Vargas (HGV), Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina e Associação ProBrasil.

No próximo sábado (24), os pesquisadores alemães vêm a Picos para conhecer a rede de urgência e emergência do município. A visita técnica inclui a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), SAMU, Hospital Regional Justino Luz. A partir daí, será traçado um planejamento para a realização dos estudos.

Fonte: Assessoria de comunicação da Universidade Estadual do Piauí.