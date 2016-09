Pesquisas confundem eleitores em Picos

As pesquisas de opinião pública para prefeito de Picos, divulgadas nos últimos dias, têm deixado o eleitorado picoense bastante confuso. Os números divergem em relação a uma pesquisa e outra e vem confundindo a cabeça dos eleitores.

Os números das pesquisas do Instituto Estimativa e do Instituto Jales apontam candidatos diferentes na liderança pela disputa do Palácio Coelho Rodrigues.

A pesquisa do Instituto Estimativa, divulgada na última sexta-feira (26), apontou a liderança do candidato Gil Paraibano (PP) com 46% das intenções de votos, seguido pelo candidato Padre Walmir (PT) com 30,83%, Júnior Nobre (PSC) com 1,83% e Gilvan Gomes (PSDC), 0,67% das intenções de votos. Não sabe/não opina somaram 11,67% e Nenhum, branco ou nulo, foram 9%.

Já a pesquisa do Instituto Jales, divulgada nessa quarta-feira (31), apontou a liderança do candidato à reeleição Padre Walmir (PT) com 45,67% das intenções de votos, seguido por Gil Paraibano (PP) com 34,67%, Júnior Nobre (PSC) com 4,33% e Gilvan Gomes (PSDC) 2%. Nenhum / Nulo / Branco somaram 3% e Não sabe / Não opina 10,33%.

