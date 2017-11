Petrobras anuncia novo aumento de 1,2% no preço da gasolina

A Petrobras anunciou um aumento de 1,2% no preço da gasolina e redução de 0,2% no preço do diesel nas refinarias. Segundo comunicado da estatal, a medida já passa a valer a partir desta terça-feira (14).

Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores. Por isso, a estatal revisou sua política de preços do diesel e da gasolina, dando certa liberdade para que a área de marketing e comercialização da empresa reajuste as cotações na refinaria de forma mais frequente, inclusive diariamente.

Desde a mudança nessa política, o movimento de preços nos combustíveis passaram a ser divulgados através do site da Petrobras e nos canais internos de comunicação aos clientes. Segundo a Petrobras, os percentuais divulgados referem-se ao reajuste médio dos preços sem tributos.

Maior valor médio da história

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgado na sexta-feira (10), o preço médio da gasolina voltou a subir no Brasil. Foram considerados os valores praticados em 3.097 postos de combustível no país.

O valor médio cobrado nas bombas foi de R$ 3,938 por litro, acima dos R$ 3,882 registrados na semana anterior. É a primeira vez na história do país que o preço do combustível fica acima de R$ 3,90.

Na última semana Petrobras autorizou alta de 2,3% no valor da gasolina e aumento de 1,9% para o diesel em suas refinarias, devido principalmente ao aumento das cotações dos produtos e do petróleo no mercado internacional.

Fonte: GP1