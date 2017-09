Petrobras sobe preço da gasolina de novo neste sábado

A Petrobras anunciou nesta sexta (1º) aumento de 2,7% no preço da gasolina a partir deste sábado (2). É o segundo aumento no mês de setembro, em resposta à disparada das cotações internacionais após o furacão Harvey, nos Estados Unidos.

Apenas neste mês, a gasolina nas refinarias da estatal acumula alta de 7%, teto estabelecido pela nova política de preços da companhia para a concessão de reajustes pela área técnica. O preço do diesel também subirá neste sábado, em 4,4%.

Instituída no início de julho, a política dá autonomia à área técnica para ajustar os preços de acordo com as cotações internacionais, o câmbio e as condições de competição no mercado até o limite de 7% para cima ou para baixo.

Depois disso, as decisões têm que ser tomadas pelo GEMP (Grupo Executivo de Mercado e Preços), formado por membros da diretoria da empresa.

Na quinta (31), a empresa anunciou reajuste de 4,2% no preço da gasolina, o mais alto desde que iniciou a nova política de preços, com início de vigência nesta sexta.

Os reajustes seguem a disparada de preços nos Estados Unidos, provocada pelo fechamento de refinarias no Texas devido aos estragos provocados pelo furacão Harvey, que atingiu a costa norte-americana no último sábado (26).

Fonte: Folhapress