Piauí cai quatro posições na produção de mel

O IBGE divulgou dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM 2016) que destaca o Piauí em crescente queda na produção de mel, produto que historicamente teve ênfase do Estado.

Comparando-se a produção total de mel do Brasil com a do Piauí, no período de 2007 a 2016, a do Piauí caiu 12,47% e a do país cresceu 13,79%. Mesmo com a queda, houve aumento do valor total pago ao produtor no estado, que cresceu 281,95% ao longo da série histórica analisada.

Em 2011 o Piauí chegou a produzir 5.107.769 kg do produto. Já em 2016, foram 3.048.800 kg, representando uma queda na produção da ordem de 40,31%, que pode ser atribuída ao fenômeno da seca que assolou nosso estado nos últimos anos.

Em 2007 a quantidade de mel produzido do Piauí representou 10% da produção brasileira, o que deixou nosso Estado na terceira posição do ranking no país. Já os dados de 2016 apontam que a quantidade produzida de mel no Piauí representou cerca de 7,70% do total do país, o que nos deixou apenas na sétima colocação do ranking da produção no Brasil.

No ano de maior produção de mel, em 2011, o Piauí chegou a ter 12,22% da produção brasileira. No Piauí os municípios que mais se destacaram na produção de mel em 2016 foram: São Raimundo Nonato, com 257.294 kg, Picos, com 205.953 e Anísio de Abreu, com 155.044 kg.

O valor do produto pode significar muito nessa variação dos valores aos produtores, já que em 2007, o preço foi de R$ 2,22, tendo passado para R$ 9,69, em 2016. Isso representa um aumento da ordem de 336,48%, bem acima da inflação (IPCA) no período, que ficou em 74,82%.

Com informações do IBGE.