Piauí é o estado que menos investe em segurança pública

Não é a toa que a população piauiense sente os efeitos do aumento da violência urbana, com o crescente número de assaltos e sequestros relâmpagos praticados à luz do dia. Levantamento feito pela Revista Exame mostra a redução nos investimentos com segurança pública no estado.

Segundo a reportagem, em um ano, R$ 35 milhões deixarem de ser aplicados na segurança do Piauí, o que corresponde a uma diminuição de quase 40% no período. O total gasto com segurança pública aqui, ao longo de um ano, foi de pouco mais de R$ 59 milhões. O investimento por habitante é de apenas R$18, enquanto que no estado de São Paulo, por exemplo, esse valor é de R$ 235.

O Piauí, entre todos os estados brasileiros, é, de longe, o que menos aplicou dinheiro para proteger seus cidadãos. O segundo menor investimento ficou a cargo do Amapá, ainda assim com um total de R$ 80 por pessoa, uma diferença significativa.

Cidade Verde

Cláudia Brnadão