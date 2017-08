Piauí é o maior produtor de mel do país e exporta o produto até para Europa; Assista

Segundo uma matéria produzida pela NBR Notícias, a produção de mel na cidade de Picos, no Piauí, se fortaleceu depois que famílias que trabalham com apicultura formaram associações e cooperativas com o apoio do governo.

Atualmente cerca de mil e quinhentas famílias estão diretamente ligadas a produção de mel no estado que se tornou o maior produtor de mel do Brasil, conquistando mercados internos e externos.

Com o desenvolvimento da atividade, melhorou a qualidade de vida e gerou mais emprego e renda para as famílias da região. O destaque para os apicultores é a proteção ambiental e a qualidade dos produtos.

Assista a matéria no vídeo abaixo e não esquece de comentar nos comentários o que você achou:

Fonte: Meu Piauí Oficial