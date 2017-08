Picoenses celebram 167 anos de devoção a Nossa Senhora dos Remédios

Vivenciando o ano mariano a comunidade católica de Picos deu início ontem, 6, aos festejos de sua Padroeira, Nossa Senhora dos Remédios. São 167 anos de devoção a Maria, Mãe de Jesus Cristo. A programação segue até o dia 15 de agosto, feriado municipal, quando ocorre a missa solene pela manhã e procissão à tarde.

Este ano o tema da festa é: “Olhar para Maria, assumir nossa missão” e o lema: “Eis aqui a serva do Senhor”. A programação é composta por celebrações litúrgicas animadas pelos sacerdotes e noitários com a participação da comunidade em geral.

VEJA FOTOS

“A Festa da Padroeira é um tempo de graça, crescimento na fé e compromisso”, resume o padre Francisco Pereira Borges, o Chiquinho, pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Ele lembra que durante o novenário haverá na Catedral Ofício de Nossa Senhora ao meio-dia, confissões auriculares e reza do terço às 18 horas e novena-missa às 19 horas, seguida de quermesse.

São dois os objetivos da Festa da Padroeira. O pastoral é a evangelização da família e formação dos leigos e o financeiro evangelização, conservação do patrimônio e custeio das despesas da Paróquia durante o ano.

Programação

A programação foi aberta às 4 horas da manhã de ontem, 6, com alvorada festiva e depois procissão com a imagem da Padroeira pelas ruas da cidade e hasteamento da bandeira. Às 9 horas missa na Catedral e a noite abertura do novenário, cuja missa foi presidida pelo padre David de Sousa Barros e concelebrada pelo padre Chiquinho.

Em 14 de agosto, após a missa haverá o tradicional leilão da Padroeira. No dia 15, às 5 horas da manhã, alvorada festiva e às 7 horas missa solene no adro da Igreja Catedral. Às 17 horas, missa da dedicação da Catedral e depois procissão luminosa pelas ruas de Picos com a imagem da Padroeira.

do GP1 – José Maria Barros

Fotos: José Maria Barros