Piauí registra aumento nos casos de zika e chikungunya

De janeiro a dezembro de 2016 foram registrados 5.219 casos de dengue em todo o estado do Piauí. O número é 32,3% menor do que o anotado no ano anterior, quando 7.714 pessoas sofreram com a doença. Os dados são do último Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).

Para o diretor da unidade de vigilância e atenção em saúde da Sesapi, Hérlon Guimarães, o resultado foi conseguido graças a um esforço conjunto entre os poderes públicos e população.

“Foi um conjunto de ações e a junção de todas as secretarias do estado, como educação, saúde, justiça, ação social, assim como a ação da mídia, fez com esse tema chegasse junto à população, que abraçou a causa e fez a sua parte”, disse.

Segundo Hérlon, foram realizadas ações em escolas com o objetivo de incentivar as crianças atuarem contra a dengue em suas casas e também influenciando os pais. “Estudos mostraram que a maioria dos criadouros está em ambientes domésticos. Então, entramos nas escolas e realizamos um trabalho de conscientização com as crianças para que elas chamassem a atenção dos adultos”, comentou.

Além do trabalho educacional, o diretor da Sesapi afirmou que as administrações municipais foram de suma importância para a grande redução no número de casos de dengue. “A gente viu que todos os gestores municipais abraçaram a causa, principalmente no quesito limpeza pública e isso ajudou a reduzir o índice. Mas precisamos avançar mais e em conversa com os novos gestores, avisamos que devem ser feitos mais investimentos em saneamento básico. Por isso, o trabalho com a secretaria de infraestrutura, para que faça projetos que possibilitem que as prefeituras pleiteiem recursos com o governo federal”, afirmou Hérlon Guimarães.

Zika e chikungunya

Apesar do resultado positivo, cresceu o registro de casos de zika e chikungunya no estado. Em 2015 foram seis casos de zika e 15 de chikungunya, já em 2016 os números chegaram a 224 e 2.069, respectivamente.

Em relação à microcefalia, foram notificados 201 casos. Desses, 101 confirmados, 88 foram descartados e 12 seguem sob investigação.

