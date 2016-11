Piauí registra o maior índice de presença no Enem em todo o país

O Piauí registrou o maior índice de estudantes presentes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o país. O balanço foi divulgado na noite deste domingo (6). De acordo com o Inep, 77,3% dos inscritos participaram da prova, totalizando 185.901 pessoas. A abstenção foi de 22,71%.

Em todo o exame, a abstenção total foi de 30,01%, sendo a menor no Piauí, seguido da Paraíba (23,54%). A maior foi registrada no Amazonas (37%) e no Mato Grosso do Sul (34,64%). Para o cálculo, o Inep excluiu os participantes que devem fazer as provas em dezembro.

Um total de 768 participantes foi eliminado, a maioria (641) por portar equipamento eletrônico, ausentar-se antes do horário permitido, utilizar impressos ou não atender orientações dos fiscais, entre outros. O detector de metais foi responsável por 120 eliminações e a recusa da coleta do dado biométrico, por 7.

As operações da Polícia Federal (PF), Jogo Limpo e Embuste, realizadas com auxílio do Ministério Público Federal e do próprio Inep com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que tentava repassar as respostas das questões do Enem por meio de uma central telefônica via celular, não afetam o resultado do exame, segundo informou o Inep.

No total, o Enem terminou neste domingo com a participação de 5.848.619 dos 8.356.215 inscritos habilitados a fazer a prova neste fim de semana.