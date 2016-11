Piauí registra queda de 31,6% no casos notificados de dengue

O número de casos notificados de dengue no Piauí diminuiu 31,6% entre 1º de janeiro e 8 de novembro, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) mostram que foram 5.111 em 2016, contra 7.472 registrados em 2015.

Apesar de manter a redução dos casos, foi notificado um óbito por dengue, no município de Teresina. Os dados se referem 154 municípios do estado. Teresina, Cocal, Simões, Picos e Parnaíba são as cidades com o maior número de notificações.

Em relação à febre Chikungunya, foram 2.184 casos notificados, em 71 municípios, sendo 1.308 confirmados. Também foi registrado um óbito por chikungunya. Teresina, Alegrete do Piauí, Parnaíba, Caldeirão Grande do Piauí e Beneditinos tiveram o maior número de casos notificados da doença no Piauí.

Já, a quantidade de casos prováveis de zika chegaram 228 casos, em 30 municípios.

Os dados de microcefalia totalizaram 191, sendo 83 descartados, oito foram descartados e dois relacionados ao zika vírus. Foram notificados 14 óbitos relacionados à microcefalia, sendo oito confirmados e seis descartados.

