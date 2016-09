Piauí Shopping recebe visita de empreendedores do Sudeste

Imagine entrar num shopping na cidade de Picos e encontrar um mix de lojas encantadoras com venda diversificada de marcas e mais; produtos e serviços próprios da região. Pense estar em salas de cinema com o maior conforto e ver os melhores lançamentos de filmes com a revolucionária tecnologia 3D. Tudo isso e muito mais o picoense encontrará em breve no Piauí Shopping Center.

É com essa finalidade de propiciar o melhor para o consumidor, que o Piauí Shopping Center mantém uma agenda positiva. Na última semana, o diretor comercial do Piauí Shopping Center, Yuri Eulálio Araújo, visitou a construção do centro de compras em companhia do diretor do CineA, Sílvio Brittis e do diretor comercial da Target Comercial, Luiz Fernando Schuller.

Cinema em 3D

Após visitar a centro de Picos e as obras do Piauí Shopping Center, o diretor do CineA, Sílvio Brittis, disse: “A gente percebe que Picos fica num ponto estratégico do estado e este é um entroncamento rodoviário com um importante desenvolvimento estrutural. A gente espera que a cidade continue nessa trajetória de estruturação e isso vai ser muito bom”.

Ao fazer referência ao Piauí Shopping, Sílvio Brittis afirmou: “É um projeto bonito. Temos muitas pretensões para instalar uma de nossas unidades aqui, com entretenimento de qualidade, não só para a cidade de Picos, mas para toda a região”, enfatizou.

O diretor Sílvio Brittis, ressaltou que a CineA é a maior exibidora do sul de Minas Gerais, e possui várias salas de cinema no interior de São Paulo, Rio de Janeiro e no estado do Pará. “A gente pretende trazer a melhor tecnologia de cinema para o Piauí Shopping, com a mais avançada tecnologia 3D e com entretenimento de qualidade”.

Pujança comercial

O diretor da Target Comercial, Luiz Fernando Schuller, por sua vez, declarou: “para mim, foi uma surpresa muito grande ver não só o Piauí Shopping no estágio em que ele se encontra, mas a cidade de Picos que tem uma pujança muito grande de comércio”, e emendou: “O Piauí Shopping vem para facilitar a vida das pessoas que residem tanto em Picos, como na região”.

Fernando Schuller explicou que o Piauí Shopping “vem oferecer a oportunidade de uma nova ferramenta de compra, num shopping moderno, com operações que vão agregar em muito para a cidade. O próprio cinema que vem, o CineA, é um cinema que vem com tecnologia 3D e não vai ficar devendo em nada aos shopping centers de Teresina”, assegurou.

Para o diretor da Target Comercial, o consumidor terá segurança, facilidade de estacionamento e inúmeras outras conquistas. O Piauí Shopping vai oferecer um horário alternativo. Fernando Schuller explicou que o shopping não vem para concorrer com o comercio do centro da cidade.

Mix alternativo

“Operacionalmente o Piauí Shopping chega para agregar e colocar uma oportunidade para quem está impedido de ir às compras durante o dia, já que o seu funcionamento será das 10 às 22 horas e, também aos sábados e domingos. Por isso, o consumidor não vai precisar sair correndo para fazer compras”, destacou.

Fernando Schuller enfatiza que o shopping também vai oportunizar lazer, divertimento e oferecer opção de passeio num local fechado e totalmente climatizado, em horário alternativo.

De acordo com o diretor da Target Comercial, “o Piauí Shopping não deve nada aos shopping centers de outras cidades do Brasil. A cidade é maior do que eu imaginava, com condomínios e número expressivo de habitantes. É uma cidade espalhada e a localização do shopping, na entrada da cidade, além de estar perto do centro e de bairros populosos, tem acesso fácil e privilegiado.

Aposta na cidade

O diretor comercial do Piauí Shopping Center, Yuri Eulálio Araújo, que recepcionou os executivos do CineA e da Target Comercial, afirmou: “É motivo de muito orgulho receber os executivos Sílvio Brittis e Fernando Schuller, e a satisfação maior é perceber que à medida em que a gente conversa e eles conhecem o nosso shopping, ficamos sabendo que o projeto não deixa a desejar em relação a qualquer empreendimento Brasil”, disse.

“É impressionante o quanto eles acreditam na nossa idéia e apostam no nosso empreendimento e, principalmente, passam a apostar na cidade de Picos. Mais cedo estivemos com eles no centro da cidade. Ficaram impressionados com a movimentação do centro comercial: o grande número de pessoas nas ruas, a quantidade motos, caros e de vans que circulam aqui, procedentes dos municípios vizinhos para a nossa cidade”, destacou o diretor Yuri.

Conforme Yuri Eulálio Araújo, a preocupação inicial da diretoria do Piauí Shopping, era de como ficaria a estrutura do shopping, como seriam as instalações gerais do empreendimento. “Neste momento as instalações de ar condicionado já estão prontas e a obra em fase de acabamento”, informa.

“Agora estamos na segunda etapa que é viabilizar os cinemas e a instalação de lojas de marcas consagradas em todo o país, com a implantação de lojas âncoras”, enfatizou Yuri.

O diretor Yuri Eulálio Araújo garantiu que há um aspecto ainda mais relevante no projeto do Piauí Shopping Center: “A gente quer participar do desenvolvimento da nossa cidade, do desenvolvimento do shopping e o CineA é um futuro parceiro. Não tenho dúvida que outras novidades virão para o Piauí Shopping”.

Compromisso

“O nosso dever como cidadãos e como filhos de Picos é trabalhar pelo desenvolvimento de nossa cidade. Sou filho de Picos, o meu pai também é filho de Picos e o Piauí Shopping não é mais um empreendimento. O Piauí Shopping é o empreendimento e eu tenho certeza que ele vai dar certo”, reforçou Yuri Eulálio Araújo.

